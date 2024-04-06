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Наумова (Семенова) Александра Христофоровна

Место рождения

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

18.06.1870 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Семенов Христофор Савинович

Мать: Семенова Евдокия Иевна

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
06.07.1824 ст.

Муж: Наумов Иван Гурьевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Максимова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Наумов Иван Гурьевич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Наумов Александр Иванович

Отец ребёнка: Наумов Иван Гурьевич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Наумов Василий Иванович

Отец ребёнка: Наумов Иван Гурьевич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Наумов Трофим Иванович

Отец ребёнка: Наумов Иван Гурьевич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Наумов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Наумов Иван Гурьевич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
18.06.1870 ст.
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