Наумова (Семенова) Александра Христофоровна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти18.06.1870 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Бракосочетание
06.07.1824 ст.
Муж: Наумов Иван Гурьевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Максимова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Наумов Иван Гурьевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Наумов Александр Иванович
Отец ребёнка: Наумов Иван Гурьевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Наумов Иван Гурьевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Наумов Иван Гурьевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Наумов Иван Гурьевич
Смерть
18.06.1870 ст.