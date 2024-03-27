Максимова (Наумова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Наумова) Марфа Ивановна

Место рождения

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

02.01.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Наумов Иван Гурьевич

Мать: Наумова Александра Христофоровна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
11.07.1852 ст.

Муж: Максимов Николай Александрович

Рождение ребёнка
06.07.1856 ст.

Дочь: Максимова Ефимия Николаевна

Отец ребёнка: Максимов Николай Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.03.1860 ст.

Дочь: Максимова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Максимов Николай Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.05.1862 ст.

Сын: Максимов Неаний(?) Николаевич

Отец ребёнка: Максимов Николай Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.08.1865 ст.

Сын: Максимов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Максимов Николай Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.06.1869 ст.

Сын: Максимов Елисей Николаевич

Отец ребёнка: Максимов Николай Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.10.1870 ст.

Дочь: Максимова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Максимов Николай Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
02.01.1891 ст.
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