Максимова (Наумова) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти02.01.1891 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
11.07.1852 ст.
Рождение ребёнка
06.07.1856 ст.
Дочь: Максимова Ефимия Николаевна
Отец ребёнка: Максимов Николай Александрович
Рождение ребёнка
01.03.1860 ст.
Дочь: Максимова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Максимов Николай Александрович
Рождение ребёнка
30.05.1862 ст.
Сын: Максимов Неаний(?) Николаевич
Отец ребёнка: Максимов Николай Александрович
Рождение ребёнка
24.08.1865 ст.
Сын: Максимов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Максимов Николай Александрович
Рождение ребёнка
13.06.1869 ст.
Сын: Максимов Елисей Николаевич
Отец ребёнка: Максимов Николай Александрович
Рождение ребёнка
23.10.1870 ст.
Дочь: Максимова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Максимов Николай Александрович
Смерть
02.01.1891 ст.