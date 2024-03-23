Наумова (Малашева) Ульяния Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумова (Малашева) Ульяния Павловна

Наумова (Малашева) Ульяния Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1870 ст.

Муж: Наумов Андрей Иванович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.12.1873 ст.

Дочь: Сидорова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Наумов Андрей Иванович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.09.1875 ст.

Дочь: Наумова Ефимия Андреевна

Отец ребёнка: Наумов Андрей Иванович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.12.1878 ст.

Сын: Наумов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Наумов Андрей Иванович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.12.1878 ст.

Сын: Наумов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Наумов Андрей Иванович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.02.1882 ст.

Дочь: Наумова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Наумов Андрей Иванович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1904
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close