Наумова (Малашева) Ульяния Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.01.1870 ст.
Рождение ребёнка
15.12.1873 ст.
Дочь: Сидорова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Наумов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1875 ст.
Дочь: Наумова Ефимия Андреевна
Отец ребёнка: Наумов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1878 ст.
Отец ребёнка: Наумов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1878 ст.
Отец ребёнка: Наумов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1882 ст.
Дочь: Наумова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Наумов Андрей Иванович
Смерть
1904