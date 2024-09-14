Брайнина (Цирельсон) Анна (Нихама (Нехама)) Савельевна (Шевелевна)
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти14.05.1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Цирильсон Шевель Абелев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1898
Сын: Брайнин Михаил (Моисей) (Мовша) Иосифович
Отец ребёнка: Брайнин Иосиф (Йосель) Моисеевич (Мовшевич)
Ляды, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Брайнина Рахиль Иосифовна
Отец ребёнка: Брайнин Иосиф (Йосель) Моисеевич (Мовшевич)
Рождение ребёнка
1903
Сын: Брайнин Маер (Меер) Иосифович
Отец ребёнка: Брайнин Иосиф (Йосель) Моисеевич (Мовшевич)
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
15.10.1904
Дочь: Брайнина Эстер Иосифовна
Отец ребёнка: Брайнин Иосиф (Йосель) Моисеевич (Мовшевич)
Рождение ребёнка
10.01.1906
Дочь: Брайнина Эмма (Хиена, Хвеха) Иосифовна
Отец ребёнка: Брайнин Иосиф (Йосель) Моисеевич (Мовшевич)
запись №5 в метрической книге г.Павлоград за 1906 г.
Рождение ребёнка
24.02.1907
Дочь: Брайнина Сара Иосифовна
Отец ребёнка: Брайнин Иосиф (Йосель) Моисеевич (Мовшевич)
Рождение ребёнка
05.04.1909
Сын: Брайнин Павел (Пинхус) Иосифович
Отец ребёнка: Брайнин Иосиф (Йосель) Моисеевич (Мовшевич)
обряд обрезания совершал помощник раввина Вольф Лифшиц
Место жительства
Около 1941
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Раздельная улица, д.73
Место жительства
Около 1949
Вокзальная улица, д.2, кв.6
Смерть
14.05.1956
причина смерти - общий атеросклероз