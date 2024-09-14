Брайнина (Цирельсон) Анна (Нихама (Нехама)) Савельевна (Шевелевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брайнина (Цирельсон) Анна (Нихама (Нехама)) Савельевна (Шевелевна)

Место рождения

Дубровно, Дубровенский район, Витебская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

14.05.1956

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Цирильсон Шевель Абелев

Мать: не указана

Дубровно, Дубровенский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брайнин Иосиф (Йосель) Моисеевич (Мовшевич)

Рождение ребёнка
13.10.1898

Сын: Брайнин Михаил (Моисей) (Мовша) Иосифович

Отец ребёнка: Брайнин Иосиф (Йосель) Моисеевич (Мовшевич)

Ляды, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Брайнина Рахиль Иосифовна

Отец ребёнка: Брайнин Иосиф (Йосель) Моисеевич (Мовшевич)

Дубровно, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Брайнин Маер (Меер) Иосифович

Отец ребёнка: Брайнин Иосиф (Йосель) Моисеевич (Мовшевич)

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
15.10.1904

Дочь: Брайнина Эстер Иосифовна

Отец ребёнка: Брайнин Иосиф (Йосель) Моисеевич (Мовшевич)

Лозовая, Харківська область
Рождение ребёнка
10.01.1906

Дочь: Брайнина Эмма (Хиена, Хвеха) Иосифовна

Отец ребёнка: Брайнин Иосиф (Йосель) Моисеевич (Мовшевич)

Лозовая, Харківська область
запись №5 в метрической книге г.Павлоград за 1906 г.
Рождение ребёнка
24.02.1907

Дочь: Брайнина Сара Иосифовна

Отец ребёнка: Брайнин Иосиф (Йосель) Моисеевич (Мовшевич)

Лозовая, Харківська область
Рождение ребёнка
05.04.1909

Сын: Брайнин Павел (Пинхус) Иосифович

Отец ребёнка: Брайнин Иосиф (Йосель) Моисеевич (Мовшевич)

Лозовая, Харківська область
обряд обрезания совершал помощник раввина Вольф Лифшиц
Место жительства
Около 1941
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Раздельная улица, д.73
Место жительства
Около 1949
Подольск, Подольск, Московская область
Вокзальная улица, д.2, кв.6
Смерть
14.05.1956
Подольск, Подольск, Московская область
причина смерти - общий атеросклероз

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