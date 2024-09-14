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Цирильсон Шевель Абелев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цирильсон Мовша Шевелевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Брайнина (Цирельсон) Анна (Нихама (Нехама)) Савельевна (Шевелевна)

Мать ребёнка: не указана

Дубровно, Дубровенский район, Витебская область
Осуждение
Около 1885
Могилев, Могилёвская область
был приговорен Могилевским окружным судом по ст. 1655 Уложения о наказаниях к аресту на 1,5 года ст. 1655: "Корабельщик, который умышленно повредит вверенный ему корабль или судно, или же товар на ег... Показать все
Смерть
Неизвестно

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