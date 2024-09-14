Цирильсон Шевель Абелев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цирильсон Мовша Шевелевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Брайнина (Цирельсон) Анна (Нихама (Нехама)) Савельевна (Шевелевна)
Мать ребёнка: не указана
Дубровно, Дубровенский район, Витебская область
Осуждение
Около 1885
Могилев, Могилёвская область
был приговорен Могилевским окружным судом по ст. 1655 Уложения о наказаниях к аресту на 1,5 года ст. 1655: "Корабельщик, который умышленно повредит вверенный ему корабль или судно, или же товар на ег... Показать все
Смерть
Неизвестно