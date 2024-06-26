Крупнов Павел Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1886
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
22.01.1886
Рождение ребёнка
23.02.1912
Дочь: Крупнова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Крупнова Аграфенна (Агриппина) Сергеевна
Рождение ребёнка
04.03.1925
Дочь: Крупнова Антанида Павловна
Мать ребёнка: Крупнова Аграфенна (Агриппина) Сергеевна
Смерть
Неизвестно