Крупнов Павел Тимофеевич 20.01.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крупнов Павел Тимофеевич

Место рождения

Федоскино, Мытищи, Московская область

Дата рождения

20.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1886

Отец: Крупнов Тимофей Иосифович

Мать: Крупнова Матрёна Васильевна

Федоскино, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупнова Аграфенна (Агриппина) Сергеевна

Крещение
22.01.1886
Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1912

Дочь: Крупнова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Крупнова Аграфенна (Агриппина) Сергеевна

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1925

Дочь: Крупнова Антанида Павловна

Мать ребёнка: Крупнова Аграфенна (Агриппина) Сергеевна

Федоскино, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно

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