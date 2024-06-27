Крупнова Матрёна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти03.11.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1876
Дочь: Колдобенкова (Крупнова) Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иосифович
Рождение ребёнка
14.02.1879
Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иосифович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Жарова (Крупнова) Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иосифович
Рождение ребёнка
20.01.1886
Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иосифович
Рождение ребёнка
25.01.1888
Дочь: Шибанова (Крупнова) Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иосифович
Смерть
03.11.1903
От болезни почек