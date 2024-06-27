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Крупнова Матрёна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

03.11.1903

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупнов Тимофей Иосифович

Рождение ребёнка
13.03.1876

Дочь: Колдобенкова (Крупнова) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иосифович

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1879

Сын: Крупнов Семён Тимофеевич

Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иосифович

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Жарова (Крупнова) Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иосифович

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1886

Сын: Крупнов Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иосифович

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1888

Дочь: Шибанова (Крупнова) Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Крупнов Тимофей Иосифович

Федоскино, Мытищи, Московская область
Смерть
03.11.1903
Федоскино, Мытищи, Московская область
От болезни почек

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