Крупнов Тимофей Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиПосле 1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Крупнов Иосиф Петрович
Мать: Крупнова Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
1869
Подворная перепись 1869 г., село Федоскино: "[Иосиф Петров]; [жена его Марья Никитина] Дети их: Тимофей, 19; работа: на табачной фабрике по годовому паспорту"
Рождение ребёнка
13.03.1876
Дочь: Колдобенкова (Крупнова) Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Крупнова Матрёна Васильевна
Рождение ребёнка
14.02.1879
Мать ребёнка: Крупнова Матрёна Васильевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Жарова (Крупнова) Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Крупнова Матрёна Васильевна
Рождение ребёнка
20.01.1886
Мать ребёнка: Крупнова Матрёна Васильевна
Рождение ребёнка
25.01.1888
Дочь: Шибанова (Крупнова) Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Крупнова Матрёна Васильевна
Смерть
После 1903