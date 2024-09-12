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Крупнов Тимофей Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

После 1903

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Крупнов Иосиф Петрович

Мать: Крупнова Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупнова Матрёна Васильевна

Упоминание
1869
Федоскино, Мытищи, Московская область
Подворная перепись 1869 г., село Федоскино: "[Иосиф Петров]; [жена его Марья Никитина] Дети их: Тимофей, 19; работа: на табачной фабрике по годовому паспорту"
Рождение ребёнка
13.03.1876

Дочь: Колдобенкова (Крупнова) Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Крупнова Матрёна Васильевна

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1879

Сын: Крупнов Семён Тимофеевич

Мать ребёнка: Крупнова Матрёна Васильевна

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Жарова (Крупнова) Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Крупнова Матрёна Васильевна

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1886

Сын: Крупнов Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Крупнова Матрёна Васильевна

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1888

Дочь: Шибанова (Крупнова) Ксения Тимофеевна

Мать ребёнка: Крупнова Матрёна Васильевна

Федоскино, Мытищи, Московская область
Смерть
После 1903

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