Крупнова Мария Никитична 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крупнова Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Никита Иванович

Мать: Татьяна Кондратьевна

Бракосочетание
19.02.1837

Муж: Крупнов Иосиф Петрович

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Крупнов Иван Иосифович

Отец ребёнка: Крупнов Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
29.12.1839

Дочь: Крупнова Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Крупнов Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
20.08.1842

Сын: Крупнов Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Крупнов Иосиф Петрович

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Крупнова) Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Крупнов Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
23.07.1847

Сын: Крупнов Василий Иосифович

Отец ребёнка: Крупнов Иосиф Петрович

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1849

Сын: Крупнов Иван Иосифович

Отец ребёнка: Крупнов Иосиф Петрович

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Крупнов Тимофей Иосифович

Отец ребёнка: Крупнов Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
29.09.1856

Дочь: Тетерина (Крупнова) Вера Иосифовна

Отец ребёнка: Крупнов Иосиф Петрович

Федоскино, Мытищи, Московская область
Смерть
После 1869

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