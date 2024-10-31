Крупнова Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Никита Иванович
Мать: Татьяна Кондратьевна
Бракосочетание
19.02.1837
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Крупнов Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
29.12.1839
Дочь: Крупнова Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Крупнов Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
20.08.1842
Отец ребёнка: Крупнов Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Крупнова) Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Крупнов Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
23.07.1847
Сын: Крупнов Василий Иосифович
Отец ребёнка: Крупнов Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
10.01.1849
Отец ребёнка: Крупнов Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Крупнов Тимофей Иосифович
Отец ребёнка: Крупнов Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
29.09.1856
Дочь: Тетерина (Крупнова) Вера Иосифовна
Отец ребёнка: Крупнов Иосиф Петрович
Смерть
После 1869