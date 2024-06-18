Крупнова Аграфенна (Агриппина) Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1912
Дочь: Крупнова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Крупнов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.03.1925
Дочь: Крупнова Антанида Павловна
Отец ребёнка: Крупнов Павел Тимофеевич
Смерть
Неизвестно