Крупнова Аграфенна (Агриппина) Сергеевна 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крупнова Аграфенна (Агриппина) Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупнов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.02.1912

Дочь: Крупнова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Крупнов Павел Тимофеевич

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1925

Дочь: Крупнова Антанида Павловна

Отец ребёнка: Крупнов Павел Тимофеевич

Федоскино, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно

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