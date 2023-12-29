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Свешникова (Галактионова) Матрёна Афанасьевна

Место рождения

Суздаль, Московская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1753

Дата смерти

11.12.1818

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Галактионов Афанасий Иванович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1783

Муж: Свешников Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Свешникова) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Свешников Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Свешников Николай Михайлович

Отец ребёнка: Свешников Михаил Гаврилович

Смерть
11.12.1818
Похороны
13.12.1818

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