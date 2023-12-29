Свешникова (Галактионова) Матрёна Афанасьевна
Место рожденияСуздаль, Московская Губерния Российская Империя
Дата рождения1753
Дата смерти11.12.1818
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Галактионов Афанасий Иванович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1783
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Свешникова) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Свешников Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Свешников Николай Михайлович
Отец ребёнка: Свешников Михаил Гаврилович
Смерть
11.12.1818
Похороны
13.12.1818