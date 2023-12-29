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Свешников Николай Михайлович

Место рождения

Souzdal, Oblast de Vladimir Russian Federation

Дата рождения

1786

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Свешников Михаил Гаврилович

Мать: Свешникова (Галактионова) Матрёна Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Купец с 1838 г.
Бракосочетание
30.04.1805

Жена: Свешникова (Томилова) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
22.09.1806

Сын: Свешников Иван Николаевич

Мать ребёнка: Свешникова (Томилова) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
13.09.1807

Дочь: (Свешникова) Ефросинья Николаевна

Мать ребёнка: Свешникова (Томилова) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
?.01.1812

Сын: Свешников Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Свешникова (Томилова) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
27.12.1814

Сын: Свешников Василий Николаевич

Мать ребёнка: Свешникова (Томилова) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
16.09.1816

Сын: Свешников Иван Николаевич

Мать ребёнка: Свешникова (Томилова) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Свешникова) Аграфена Николаевна

Мать ребёнка: Свешникова (Томилова) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
15.12.1824

Сын: Свешников Стефан Николаевич

Мать ребёнка: Свешникова (Томилова) Евдокия Яковлевна

Смерть
1844

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