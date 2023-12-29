Свешников Николай Михайлович
Место рожденияSouzdal, Oblast de Vladimir Russian Federation
Дата рождения1786
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Работа или профессия
Неизвестно
Купец с 1838 г.
Бракосочетание
30.04.1805
Рождение ребёнка
22.09.1806
Сын: Свешников Иван Николаевич
Мать ребёнка: Свешникова (Томилова) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
13.09.1807
Дочь: (Свешникова) Ефросинья Николаевна
Мать ребёнка: Свешникова (Томилова) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
?.01.1812
Сын: Свешников Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Свешникова (Томилова) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
27.12.1814
Сын: Свешников Василий Николаевич
Мать ребёнка: Свешникова (Томилова) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
16.09.1816
Сын: Свешников Иван Николаевич
Мать ребёнка: Свешникова (Томилова) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Свешникова) Аграфена Николаевна
Мать ребёнка: Свешникова (Томилова) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
15.12.1824
Сын: Свешников Стефан Николаевич
Мать ребёнка: Свешникова (Томилова) Евдокия Яковлевна