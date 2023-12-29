Свешников Михаил Гаврилович
Место рожденияСуздаль, Московская Губерния Российская Империя
Дата рождения1745
Дата смерти05.01.1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1783
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Свешникова) Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Свешникова (Галактионова) Матрёна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Свешников Николай Михайлович
Мать ребёнка: Свешникова (Галактионова) Матрёна Афанасьевна
Смерть
05.01.1809
Похороны
06.01.1809