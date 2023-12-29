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Свешников Михаил Гаврилович

Место рождения

Суздаль, Московская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1745

Дата смерти

05.01.1809

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Свешников Гаврила Семёнович

Мать: Свешникова (Скорнякова) Наталья Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1783

Жена: Свешникова (Галактионова) Матрёна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Свешникова) Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Свешникова (Галактионова) Матрёна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Свешников Николай Михайлович

Мать ребёнка: Свешникова (Галактионова) Матрёна Афанасьевна

Смерть
05.01.1809
Похороны
06.01.1809

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