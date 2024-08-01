Купленая Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купленая Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1850

Сын: Купленый Яков

Отец ребёнка: Купленый Лазарь

Рождение ребёнка
09.09.1853

Сын: Купленый Яким

Отец ребёнка: Купленый Лазарь

Рождение ребёнка
08.02.1856

Дочь: (Купленая) Мария

Отец ребёнка: Купленый Лазарь

Рождение ребёнка
25.08.1864

Дочь: (Купленая) Наталья

Отец ребёнка: Купленый Лазарь

Смерть
Неизвестно

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