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Купленый Яким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1853

Отец: Купленый Лазарь

Мать: Купленая Параскева

Рождение ребёнка
06.09.1882

Сын: Купленый Михаил

Мать ребёнка: Купленая Доминика

Рождение ребёнка
23.11.1884

Сын: Купленый Митрофан

Мать ребёнка: Купленая Доминика

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Терещенко (Купленая) Марфа

Мать ребёнка: Купленая Доминика

Рождение ребёнка
10.02.1893

Сын: Купленый Прохор

Мать ребёнка: Купленая Доминика

Рождение ребёнка
1896

Сын: Купленый Леонтий

Мать ребёнка: Купленая Доминика

Рождение ребёнка
30.04.1901

Сын: Купленый Тимофей

Мать ребёнка: Купленая Доминика

Смерть
Неизвестно

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