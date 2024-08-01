Купленый Яким
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1853
Отец: Купленый Лазарь
Мать: Купленая Параскева
Рождение ребёнка
06.09.1882
Сын: Купленый Михаил
Мать ребёнка: Купленая Доминика
Рождение ребёнка
23.11.1884
Сын: Купленый Митрофан
Мать ребёнка: Купленая Доминика
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Терещенко (Купленая) Марфа
Мать ребёнка: Купленая Доминика
Рождение ребёнка
10.02.1893
Сын: Купленый Прохор
Мать ребёнка: Купленая Доминика
Рождение ребёнка
1896
Сын: Купленый Леонтий
Мать ребёнка: Купленая Доминика
Рождение ребёнка
30.04.1901
Сын: Купленый Тимофей
Мать ребёнка: Купленая Доминика
Смерть
Неизвестно