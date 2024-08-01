Купленый Лазарь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купленый Лазарь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1788 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Купленый Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1850

Сын: Купленый Яков

Мать ребёнка: Купленая Параскева

Рождение ребёнка
09.09.1853

Сын: Купленый Яким

Мать ребёнка: Купленая Параскева

Рождение ребёнка
08.02.1856

Дочь: (Купленая) Мария

Мать ребёнка: Купленая Параскева

Рождение ребёнка
25.08.1864

Дочь: (Купленая) Наталья

Мать ребёнка: Купленая Параскева

Смерть
Неизвестно

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