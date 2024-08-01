Купленый Лазарь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Купленый Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1850
Сын: Купленый Яков
Мать ребёнка: Купленая Параскева
Рождение ребёнка
09.09.1853
Сын: Купленый Яким
Мать ребёнка: Купленая Параскева
Рождение ребёнка
08.02.1856
Дочь: (Купленая) Мария
Мать ребёнка: Купленая Параскева
Рождение ребёнка
25.08.1864
Дочь: (Купленая) Наталья
Мать ребёнка: Купленая Параскева
Смерть
Неизвестно