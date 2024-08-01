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Купленый Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1850

Отец: Купленый Лазарь

Мать: Купленая Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купленый Пётр

Мать ребёнка: Купленая Неонилла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Купленая) Василиса

Мать ребёнка: Купленая Неонилла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купленая Неонилла

Рождение ребёнка
16.10.1882

Сын: Купленый Андрей

Мать ребёнка: Купленая Неонилла

Рождение ребёнка
19.07.1893

Сын: Купленый Илья

Мать ребёнка: Купленая Неонилла

Смерть
Неизвестно

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