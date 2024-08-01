Купленый Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1850
Отец: Купленый Лазарь
Мать: Купленая Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купленый Пётр
Мать ребёнка: Купленая Неонилла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Купленая) Василиса
Мать ребёнка: Купленая Неонилла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Купленая Неонилла
Рождение ребёнка
16.10.1882
Сын: Купленый Андрей
Мать ребёнка: Купленая Неонилла
Рождение ребёнка
19.07.1893
Сын: Купленый Илья
Мать ребёнка: Купленая Неонилла
Смерть
Неизвестно