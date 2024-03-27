Морген (Энк-Рогульская) Фейга (Федосья) Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1878
Дата смерти23.10.1959
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1878
Отец: Энк-Рогульский Исай
Рождение ребёнка
31.12.1898
Сын: Морген Алексей Александрович
Отец ребёнка: Морген Александр Леонтьевич (Лейбович)
г. Киренск
Рождение ребёнка
С 1899 по 1901
Сын: Морген Матвей
Отец ребёнка: Морген Александр Леонтьевич (Лейбович)
г. Киренск
Рождение ребёнка
26.09.1903
Дочь: Морген Ганна Александровна
Отец ребёнка: Морген Александр Леонтьевич (Лейбович)
г. Киренск
Рождение ребёнка
04.10.1907
Дочь: Дидрих Ита Александровна
Отец ребёнка: Морген Александр Леонтьевич (Лейбович)
Киренск, Иркутская, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1959
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск Еврейское Лисихинское