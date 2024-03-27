Морген (Энк-Рогульская) Фейга (Федосья) Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морген (Энк-Рогульская) Фейга (Федосья) Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1878

Дата смерти

23.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1878

Отец: Энк-Рогульский Исай

Мать: Рогульская Елена Борисовна

Рождение ребёнка
31.12.1898

Сын: Морген Алексей Александрович

Отец ребёнка: Морген Александр Леонтьевич (Лейбович)

г. Киренск
Рождение ребёнка
С 1899 по 1901

Сын: Морген Матвей

Отец ребёнка: Морген Александр Леонтьевич (Лейбович)

г. Киренск
Рождение ребёнка
26.09.1903

Дочь: Морген Ганна Александровна

Отец ребёнка: Морген Александр Леонтьевич (Лейбович)

г. Киренск
Рождение ребёнка
04.10.1907

Дочь: Дидрих Ита Александровна

Отец ребёнка: Морген Александр Леонтьевич (Лейбович)

Киренск, Иркутская, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морген Александр Леонтьевич (Лейбович)

Смерть
23.10.1959
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск Еврейское Лисихинское
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