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Энк-Рогульский Исай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.09.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Морген Софья (Шифра) Исаевна

Мать ребёнка: Рогульская Елена Борисовна

Рождение ребёнка
20.12.1878

Дочь: Морген Фейга (Федосья) Исаевна

Мать ребёнка: Рогульская Елена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Энк-Рогульский Яков Исаевич

Мать ребёнка: Рогульская Елена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Энк-Рогульский Емельян Исаевич

Мать ребёнка: Рогульская Елена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Энк-Рогульский Израиль Исаевич

Мать ребёнка: Рогульская Елена Борисовна

Смерть
02.09.1905
г. Киренск
Похороны
Неизвестно
г. Киренск
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