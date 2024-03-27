Энк-Рогульский Исай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.09.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Морген Софья (Шифра) Исаевна
Мать ребёнка: Рогульская Елена Борисовна
Рождение ребёнка
20.12.1878
Дочь: Морген Фейга (Федосья) Исаевна
Мать ребёнка: Рогульская Елена Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Энк-Рогульский Яков Исаевич
Мать ребёнка: Рогульская Елена Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Энк-Рогульский Емельян Исаевич
Мать ребёнка: Рогульская Елена Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Энк-Рогульский Израиль Исаевич
Мать ребёнка: Рогульская Елена Борисовна
Смерть
02.09.1905
г. Киренск
Похороны
Неизвестно
г. Киренск