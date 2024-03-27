Морген (Энк-Рогульская) Софья (Шифра) Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морген (Энк-Рогульская) Софья (Шифра) Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

10.03.1936

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Энк-Рогульский Исай

Мать: Рогульская Елена Борисовна

Рождение ребёнка
31.10.1894

Дочь: Рябцева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Морген Григорий Алексеевич (Гирш)

село Петропавловск Киренского уезда
Рождение ребёнка
28.08.1896

Сын: Морген Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Морген Григорий Алексеевич (Гирш)

г. Киренск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люба

Отец ребёнка: Морген Григорий Алексеевич (Гирш)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морген Григорий Алексеевич (Гирш)

Смерть
10.03.1936
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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