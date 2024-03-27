Морген Алексей Александрович
Место рожденияг. Киренск
Дата рождения31.12.1898
Дата смерти18.01.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1898
г. Киренск
Бракосочетание
05.02.1933
Жена: Морген Ида Борисовна
Рождение ребёнка
22.10.1933
Мать ребёнка: Морген Ида Борисовна
Рождение ребёнка
04.05.1939
Мать ребёнка: Морген Ида Борисовна
Смерть
18.01.1952
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск Еврейское Лисихинское