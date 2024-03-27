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Морген Алексей Александрович

Место рождения

г. Киренск

Дата рождения

31.12.1898

Дата смерти

18.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1898

Отец: Морген Александр Леонтьевич (Лейбович)

Мать: Морген Фейга (Федосья) Исаевна

г. Киренск
Бракосочетание
05.02.1933

Жена: Морген Ида Борисовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.10.1933

Сын: Морген Эдуард Алексеевич

Мать ребёнка: Морген Ида Борисовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.05.1939

Сын: Морген Иосиф Алексеевич

Мать ребёнка: Морген Ида Борисовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
18.01.1952
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск Еврейское Лисихинское
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