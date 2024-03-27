Морген (Трубникова) Ида Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морген (Трубникова) Ида Борисовна

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

22.10.1911

Дата смерти

29.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1911

Отец: Трубников Берк Давидович

Мать: Трубникова Хая Мошковна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
05.02.1933

Муж: Морген Алексей Александрович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.10.1933

Сын: Морген Эдуард Алексеевич

Отец ребёнка: Морген Алексей Александрович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.05.1939

Сын: Морген Иосиф Алексеевич

Отец ребёнка: Морген Алексей Александрович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
29.09.1988
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск Еврейское Новоленинское
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