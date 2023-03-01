Калегин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1905
Дата смерти?.09.1963
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1905
Отец: Калегин Василий Гаврилович ?
Рождение ребёнка
09.09.1934
Сын: Калегин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Новосёлова Варвара Лаврентьевна
Рождение ребёнка
25.04.1952
Дочь: Вихорева Галина Ивановна
Мать ребёнка: Новосёлова Варвара Лаврентьевна
Рождение ребёнка
?.06.?
Сын: Калегин Александр Иванович
Мать ребёнка: Новосёлова Варвара Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новосёлова Варвара Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1963