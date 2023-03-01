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Калегин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1905

Дата смерти

?.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1905

Отец: Калегин Василий Гаврилович ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1934

Сын: Калегин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Новосёлова Варвара Лаврентьевна

Рождение ребёнка
25.04.1952

Дочь: Вихорева Галина Ивановна

Мать ребёнка: Новосёлова Варвара Лаврентьевна

Рождение ребёнка
?.06.?

Сын: Калегин Александр Иванович

Мать ребёнка: Новосёлова Варвара Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калегин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Новосёлова Варвара Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосёлова Варвара Лаврентьевна

Смерть
?.09.1963
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