Вихорева (Калегина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихорева (Калегина) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1952

Отец: Калегин Иван Васильевич

Мать: Новосёлова Варвара Лаврентьевна

Рождение ребёнка
02.02.1974

Дочь: Попкова Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Корепанов Геннадий Александрович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1981

Дочь: Пихтовникова Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Вихорев Михаил Дмитриевич

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1983

Дочь: Вихорева Валентина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

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