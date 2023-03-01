Вихорева (Калегина) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1952
Рождение ребёнка
02.02.1974
Дочь: Попкова Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Корепанов Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
22.07.1981
Дочь: Пихтовникова Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Вихорев Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.11.1983
Дочь: Вихорева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: не указан