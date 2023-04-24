Новосёлова Варвара Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовосёлова Варвара Лаврентьевна

Новосёлова Варвара Лаврентьевна

avatar

Место рождения

Акинеево, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.11.1911

Дата смерти

24.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1911

Отец: Новосёлов Лаврентий Сидорович

Мать: Новоселова Аграфена

Акинеево, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1934

Сын: Калегин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Калегин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
25.04.1952

Дочь: Вихорева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Калегин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
?.06.?

Сын: Калегин Александр Иванович

Отец ребёнка: Калегин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калегин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Калегин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калегин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калегин Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
24.12.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close