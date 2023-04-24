Новосёлова Варвара Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения28.11.1911
Дата смерти24.12.1993
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1911
Отец: Новосёлов Лаврентий Сидорович
Мать: Новоселова Аграфена
Рождение ребёнка
09.09.1934
Сын: Калегин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Калегин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
25.04.1952
Дочь: Вихорева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Калегин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
?.06.?
Сын: Калегин Александр Иванович
Отец ребёнка: Калегин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калегин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калегин Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
24.12.1993