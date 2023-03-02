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Калегин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.?

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
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Место
Комментарий
Рождение
?.06.?

Отец: Калегин Иван Васильевич

Мать: Новосёлова Варвара Лаврентьевна

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