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Андреев Виктор Арефьевич

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Место рождения

Борисово-Судское, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Около ?.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Андреев Арефий

Мать: не указана

Борисово-Судское, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
17.12.1925

Жена: Андреева Александра Арсентьевна

Георгиевское, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1931

Дочь: Коптяева Парасковья Викторовна

Мать ребёнка: Андреева Александра Арсентьевна

Борисово-Судское, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Пропал без вести (военное)
Около ?.03.1944
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Около ?.03.1944
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