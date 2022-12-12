Андреев Виктор Арефьевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиОколо ?.03.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Андреев Арефий
Мать: не указана
Бракосочетание
17.12.1925
Георгиевское, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1931
Дочь: Коптяева Парасковья Викторовна
Мать ребёнка: Андреева Александра Арсентьевна
Пропал без вести (военное)
Около ?.03.1944
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Около ?.03.1944