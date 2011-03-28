Коптяева (Андреева) Парасковья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптяева (Андреева) Парасковья Викторовна

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Место рождения

Борисово-Судское, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.11.1931

Дата смерти

28.03.2011

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1931

Отец: Андреев Виктор Арефьевич

Мать: Андреева Александра Арсентьевна

Борисово-Судское, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
17.07.1952

Муж: Коптяев Николай Афанасьевич

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Коптяев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Коптяев Николай Афанасьевич

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Рождение ребёнка
15.04.1962

Дочь: Пименова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Коптяев Николай Афанасьевич

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Смерть
28.03.2011
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
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