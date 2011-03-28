Коптяева (Андреева) Парасковья Викторовна
Место рождения
Дата рождения10.11.1931
Дата смерти28.03.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1931
Бракосочетание
17.07.1952
Рождение ребёнка
1953
Сын: Коптяев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Коптяев Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.04.1962
Дочь: Пименова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Коптяев Николай Афанасьевич
Смерть
28.03.2011