Андреева (Юданова) Александра Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения30.04.1899
Дата смерти25.10.1986
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1899
Отец: Юданов Арсентий
Мать: Юданова Дарья Ивановна
Бракосочетание
17.12.1925
Георгиевское, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1931
Дочь: Коптяева Парасковья Викторовна
Отец ребёнка: Андреев Виктор Арефьевич
Борисово-Судское, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
25.10.1986
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область