Андреева (Юданова) Александра Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Юданова) Александра Арсентьевна

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Место рождения

Спориево, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

30.04.1899

Дата смерти

25.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1899

Отец: Юданов Арсентий

Мать: Юданова Дарья Ивановна

Спориево, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
17.12.1925

Муж: Андреев Виктор Арефьевич

Георгиевское, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1931

Дочь: Коптяева Парасковья Викторовна

Отец ребёнка: Андреев Виктор Арефьевич

Борисово-Судское, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
25.10.1986
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
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