село Георгиевское, Белозерский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Георгиевское

Белозерский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Ботало, начало XX в. Источник: goskatalog.ru
Светец, XIX - начало XX в. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 1) 138, 139, 141, 145, 157, 159, 167, 168, 169, 170 Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 1) 138. Издание доступно онлайн на сайте Президентс Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Георгиевской Вадбальской церкви. Список архивных дел п Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Белозерский уезд
С. Егорьевское15Плат. Кудровов203

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Георгиевско-Вадбальская волость
317. Георгиевское, село бывшее владельческое, дворов 15, жителей 89, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, школа, лавка, тржки 18 август Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Георгиевская волость
село Георгиевское582956262512180118603661[...]

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Белозерский уезд, Георгиевская волость
10Георгиевское с Георгиевским Вадбольским погостом (с. и пог.)2-го стана, 1-го зем. уч.Георгиевского376211311422795++земледелиелесные заработкиозеро Забелино.Церковь, зем. 1 кл. и ц.-пр. 1 кл. школа, волостное правление, земская конная станция, кв. урядн., 3 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Белозерский район
35232Георгиевскоесело59°43'с.ш.36°53'в.д.O-37-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Белозерский муниципальный район, Артюшинское сельское поселение
19610408129с Георгиевскоесело

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