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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Ботало, начало XX в. Источник: goskatalog.ru
Светец, XIX - начало XX в. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 1) 138, 139, 141, 145, 157, 159, 167, 168, 169, 170 Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 1) 138. Издание доступно онлайн на сайте Президентс Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Георгиевской Вадбальской церкви. Список архивных дел п Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Белозерский уезд
С. Егорьевское15Плат. Кудровов203
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
317. Георгиевское, село бывшее владельческое, дворов 15, жителей 89, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, школа, лавка, тржки 18 август Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Георгиевское582956262512180118603661[...]
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
10Георгиевское с Георгиевским Вадбольским погостом (с. и пог.)2-го стана, 1-го зем. уч.Георгиевского376211311422795++земледелиелесные заработки—озеро Забелино.Церковь, зем. 1 кл. и ц.-пр. 1 кл. школа, волостное правление, земская конная станция, кв. урядн., 3 лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35232Георгиевскоесело59°43'с.ш.36°53'в.д.O-37-002
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19610408129с Георгиевскоесело