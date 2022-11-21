Виневская Раиса Хрисанфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1955
Сын: Виневский Сергей Петрович
Отец ребёнка: Виневский Петр Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виневский Николай Петрович
Отец ребёнка: Виневский Петр Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виневская Марина Петровна
Отец ребёнка: Виневский Петр Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Анна Петровна
Отец ребёнка: Виневский Петр Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виневский Александр Петрович
Отец ребёнка: Виневский Петр Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Владимир
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно