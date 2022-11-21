Виневская Раиса Хрисанфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виневская Раиса Хрисанфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1955

Сын: Виневский Сергей Петрович

Отец ребёнка: Виневский Петр Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виневский Николай Петрович

Отец ребёнка: Виневский Петр Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виневская Марина Петровна

Отец ребёнка: Виневский Петр Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Анна Петровна

Отец ребёнка: Виневский Петр Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виневский Александр Петрович

Отец ребёнка: Виневский Петр Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Владимир

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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