Морозов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Юрошева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Юрошева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрошева Валентина
Смерть
Неизвестно