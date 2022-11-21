Морозов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Виневская Раиса Хрисанфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Юрошева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Юрошева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрошева Валентина

Смерть
Неизвестно
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