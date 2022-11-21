Виневский Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виневская Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Тряпочкина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виневская Галина Николаевна
Мать ребёнка: Тряпочкина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виневский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Тряпочкина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тряпочкина Ольга