Виневский Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виневский Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виневский Петр Трофимович

Мать: Виневская Раиса Хрисанфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виневская Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Тряпочкина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виневская Галина Николаевна

Мать ребёнка: Тряпочкина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виневский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Тряпочкина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тряпочкина Ольга

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