Тряпочкина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТряпочкина Ольга

Тряпочкина Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виневская Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Виневский Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виневская Галина Николаевна

Отец ребёнка: Виневский Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виневский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Виневский Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виневский Николай Петрович

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