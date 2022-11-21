Виневский Петр Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виневский Николай Петрович
Мать ребёнка: Виневская Раиса Хрисанфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виневская Марина Петровна
Мать ребёнка: Виневская Раиса Хрисанфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова (Виневская) Анна Петровна
Мать ребёнка: Виневская Раиса Хрисанфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виневский Александр Петрович
Мать ребёнка: Виневская Раиса Хрисанфовна
Рождение ребёнка
28.09.1955
Сын: Виневский Сергей Петрович
Мать ребёнка: Виневская Раиса Хрисанфовна