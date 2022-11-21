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Виневский Петр Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виневский Николай Петрович

Мать ребёнка: Виневская Раиса Хрисанфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виневская Марина Петровна

Мать ребёнка: Виневская Раиса Хрисанфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова (Виневская) Анна Петровна

Мать ребёнка: Виневская Раиса Хрисанфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виневский Александр Петрович

Мать ребёнка: Виневская Раиса Хрисанфовна

Рождение ребёнка
28.09.1955

Сын: Виневский Сергей Петрович

Мать ребёнка: Виневская Раиса Хрисанфовна

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