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Комаров Тимофей Аврамов

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: Комаров Аврам Меркулов

Мать: Татьяна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Афимья Петрова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Афимья Петрова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Петрова

Смерть
Неизвестно
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