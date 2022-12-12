Комаров Тимофей Аврамов
Место рождения
Дата рождения1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.
Отец: Комаров Аврам Меркулов
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Афимья Петрова
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Афимья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Петрова
Смерть
Неизвестно