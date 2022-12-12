Комаров Аврам Меркулов
Место рождения
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.
Отец: Комаров Меркул Козьмин
Мать: Василиса Алексеева
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Ульяна Аврамова
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Меланья Аврамова
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1818 ст.
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
Неизвестно