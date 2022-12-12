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Комаров Аврам Меркулов

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: Комаров Меркул Козьмин

Мать: Василиса Алексеева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Ульяна Аврамова

Мать ребёнка: Татьяна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Меланья Аврамова

Мать ребёнка: Татьяна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Комаров Тимофей Аврамов

Мать ребёнка: Татьяна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
Неизвестно
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