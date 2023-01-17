Татьяна
Место рождения
Дата рождения1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Ульяна Аврамова
Отец ребёнка: Комаров Аврам Меркулов
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Меланья Аврамова
Отец ребёнка: Комаров Аврам Меркулов
Рождение ребёнка
1818 ст.
Отец ребёнка: Комаров Аврам Меркулов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно