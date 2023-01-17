Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Ульяна Аврамова

Отец ребёнка: Комаров Аврам Меркулов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Меланья Аврамова

Отец ребёнка: Комаров Аврам Меркулов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Комаров Тимофей Аврамов

Отец ребёнка: Комаров Аврам Меркулов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Аврам Меркулов

Смерть
Неизвестно
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