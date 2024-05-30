Еловиков Александр Максимович 23.08.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Еловиков Александр Максимович

Место рождения

Синеглазово, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

23.08.1899

Дата смерти

30.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1899

Отец: Еловиков Максим Матвеевич

Мать: Марья Андреевна

Синеглазово, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Еловикова Агриппина Александровна

Мать ребёнка: Игумнова Александра Андреевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1928

Сын: Еловиков Георгий Александрович

Мать ребёнка: Игумнова Александра Андреевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1934

Сын: Еловиков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Игумнова Александра Андреевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1941

Сын: Еловиков Николай Александрович

Мать ребёнка: Игумнова Александра Андреевна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.07.1944

Дочь: Еловикова Галина Александровна

Мать ребёнка: Игумнова Александра Андреевна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
30.05.1985

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