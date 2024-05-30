Еловиков Александр Максимович
Место рождения
Дата рождения23.08.1899
Дата смерти30.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1899
Отец: Еловиков Максим Матвеевич
Мать: Марья Андреевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Еловикова Агриппина Александровна
Мать ребёнка: Игумнова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
12.04.1928
Сын: Еловиков Георгий Александрович
Мать ребёнка: Игумнова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
08.11.1934
Сын: Еловиков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Игумнова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
26.12.1941
Сын: Еловиков Николай Александрович
Мать ребёнка: Игумнова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
16.07.1944
Дочь: Еловикова Галина Александровна
Мать ребёнка: Игумнова Александра Андреевна
Смерть
30.05.1985