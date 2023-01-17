село Синеглазово, село Синеглазово, Копейский, Челябинская область (на 2019) — Familio

Синеглазово

Копейский, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1123Синеглазовский, отр. казач. Ор. в.при оз. Синеглазовском.2020110347359Церковь православная 1, часовня.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Станичный юрт Челябинский
1091. Синеглазов, поселок казачий, при озере Синеглазовском, дворов 148, жителей 767, церковь православная, часовня, 2 школы, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, город областного подчинения Копейск
325009Синеглазовосело55°01'00"61°26'00"N-41-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Копейский
75728000116с Синеглазовосело
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