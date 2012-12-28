Еловиков Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения08.11.1934
Дата смерти28.12.2012
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еловиков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еловиков Роман Михайлович
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еловикова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еловиков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
28.12.2012