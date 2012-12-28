Еловиков Михаил Александрович 08.11.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Еловиков Михаил Александрович

Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

08.11.1934

Дата смерти

28.12.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1934

Отец: Еловиков Александр Максимович

Мать: Игумнова Александра Андреевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еловиков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еловиков Роман Михайлович

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еловикова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еловиков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
28.12.2012

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