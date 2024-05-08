Авдотья Леонова
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти19.05.1781 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Леон (Лев) Андреев
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1737
Муж: Григорий Данилов
Рождение ребёнка
1737
Сын: Егор Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Данилов
Рождение ребёнка
20.05.1739 ст.
Сын: Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Данилов
Рождение ребёнка
1744
Сын: Пётр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Данилов
Рождение ребёнка
1755
Сын: Кондратий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Данилов
Смерть
19.05.1781 ст.