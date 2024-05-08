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Авдотья Леонова

Место рождения

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

19.05.1781 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Леон (Лев) Андреев

Мать: не указана

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1737

Муж: Григорий Данилов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1737

Сын: Егор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Данилов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1739 ст.

Сын: Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Данилов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1744

Сын: Пётр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Данилов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Кондратий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Данилов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
19.05.1781 ст.
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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