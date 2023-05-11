Леон (Лев) Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леон (Лев) Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1669

Дата смерти

До 1729

Пол

Мужской

Отец

До 1640 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: Андрей Степанов

Мать: не указана

Место жительства
До 1700
Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1701

Сын: Самуил Леонов

Мать ребёнка: не указана

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1706

Сын: Фёдор Леонов

Мать ребёнка: не указана

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Пётр Леонов

Мать ребёнка: не указана

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1716

Дочь: Авдотья Леонова

Мать ребёнка: не указана

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Матвей Леонов

Мать ребёнка: не указана

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Никита Леонов

Мать ребёнка: не указана

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1729
Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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