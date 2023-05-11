Леон (Лев) Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1669
Дата смертиДо 1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: Андрей Степанов
Мать: не указана
Место жительства
До 1700
Рождение ребёнка
1701
Сын: Самуил Леонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1706
Сын: Фёдор Леонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Пётр Леонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716
Дочь: Авдотья Леонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Матвей Леонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Никита Леонов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1729