Пётр Григорьев
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Григорий Данилов
Мать: Авдотья Леонова
Бракосочетание
1766
Жена: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
18.03.1767 ст.
Сын: Кирилл Петров
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
30.11.1768 ст.
Сын: Андрей Петров
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
13.04.1781 ст.
Сын: Артемий Петров
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Смерть
Неизвестно