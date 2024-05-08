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Пётр Григорьев

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Григорий Данилов

Мать: Авдотья Леонова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
1766

Жена: Прасковья Васильева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1767 ст.

Сын: Кирилл Петров

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1768 ст.

Сын: Андрей Петров

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
13.04.1781 ст.

Сын: Артемий Петров

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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