Комиссаров Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комиссаров Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

С 1915 по 1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комиссарова Антонина Ивановна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комиссарова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комиссарова Антонина Ивановна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Около 2000

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