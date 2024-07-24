Комиссарова (Якименко) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1915 по 1917
Дата смертиС 1988 по 1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1915 по 1917
Отец: Якименко Иван
Мать: Якименко Вера
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кубиц Вильям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комиссаров Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комиссаров Александр Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кубиц Вильям
Смерть
С 1988 по 1991