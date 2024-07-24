Комиссарова (Якименко) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомиссарова (Якименко) Антонина Ивановна

Комиссарова (Якименко) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1915 по 1917

Дата смерти

С 1988 по 1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1915 по 1917

Отец: Якименко Иван

Мать: Якименко Вера

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комиссаров Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубиц Вильям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комиссаров Александр Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комиссаров Александр Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
12.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кубиц Вильям

Смерть
С 1988 по 1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.