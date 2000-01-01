Плешков Андрей Николаевич
Место рождениякрепость Геок-Тепе, Закаспийская область, Российская Империя
Дата рождения16.02.1885
Дата смерти03.03.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
крепость Геок-Тепе, Закаспийская область, Российская Империя
Бракосочетание
12.09.1910
Запись в МК [https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19 ЦГИА СПб. Фонд 19]: (№ фонда-№ описи-№ дела) 19-127-2449 20
Рождение ребёнка
08.09.1911
Сын: Плешков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Плешкова Надежда Ивановна
Смерть
03.03.1917
г. Гельсингфорс, Нюландская губерния, Великое княжество Финляндское, Российская империя