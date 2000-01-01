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Плешков Андрей Николаевич

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Место рождения

крепость Геок-Тепе, Закаспийская область, Российская Империя

Дата рождения

16.02.1885

Дата смерти

03.03.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

крепость Геок-Тепе, Закаспийская область, Российская Империя
Бракосочетание
12.09.1910

Жена: Плешкова Надежда Ивановна

Запись в МК [https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19 ЦГИА СПб. Фонд 19]: (№ фонда-№ описи-№ дела) 19-127-2449 20
Рождение ребёнка
08.09.1911

Сын: Плешков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Плешкова Надежда Ивановна

Смерть
03.03.1917
г. Гельсингфорс, Нюландская губерния, Великое княжество Финляндское, Российская империя
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