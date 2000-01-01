Плешкова (Дьяченкова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлешкова (Дьяченкова) Надежда Ивановна

Плешкова (Дьяченкова) Надежда Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дьяченков Иван Григорьевич

Мать: Дьяченкова Зинаида Николаевна

Бракосочетание
12.09.1910

Муж: Плешков Андрей Николаевич

Запись в МК [https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19 ЦГИА СПб. Фонд 19]: (№ фонда-№ описи-№ дела) 19-127-2449 20
Рождение ребёнка
08.09.1911

Сын: Плешков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Плешков Андрей Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close