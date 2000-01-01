Плешкова (Дьяченкова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
12.09.1910
Запись в МК [https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19 ЦГИА СПб. Фонд 19]: (№ фонда-№ описи-№ дела) 19-127-2449 20
Рождение ребёнка
08.09.1911
Сын: Плешков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Плешков Андрей Николаевич
Смерть
Неизвестно