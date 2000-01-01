Плешков Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешков Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1911

Дата смерти

12.08.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1911

Отец: Плешков Андрей Николаевич

Мать: Плешкова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1940

Сын: Плешков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Плешкова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Плешкова Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешкова Вера Николаевна

Смерть
12.08.1981
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