Плешков Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1911
Дата смерти12.08.1981
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1911
Рождение ребёнка
23.11.1940
Сын: Плешков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Плешкова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плешков Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Плешкова Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плешкова Вера Николаевна
Смерть
12.08.1981