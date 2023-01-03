Плешков Николай Андреевич
мужской, родился 08.09.1911
умер 12.08.1981
ОтецПлешков Андрей Николаевич16.02.1885 г.р.
МатьПлешкова (Дьяченкова) Надежда ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Плешкова (Токмачёва) Вера Николаевна?.08.1902 г.р.
Дети
Плешков Николай Николаевич23.11.1940 г.р.
Плешков Андрей НиколаевичНеизвестно г.р.
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Рождение
08.09.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плешков Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Плешкова (Токмачёва) Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1940
Сын: Плешков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Плешкова (Токмачёва) Вера Николаевна
Смерть
12.08.1981