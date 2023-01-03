Плешков Николай Андреевич 08.09.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плешков Николай Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.09.1911

умер 12.08.1981

Отец
Плешков Андрей Николаевич16.02.1885 г.р.
Мать
Плешкова (Дьяченкова) Надежда ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Плешкова (Токмачёва) Вера Николаевна?.08.1902 г.р.
Дети
Плешков Николай Николаевич23.11.1940 г.р.
Плешков Андрей НиколаевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1911

Отец: Плешков Андрей Николаевич

Мать: Плешкова (Дьяченкова) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Плешкова (Токмачёва) Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешкова (Токмачёва) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
23.11.1940

Сын: Плешков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Плешкова (Токмачёва) Вера Николаевна

Смерть
12.08.1981

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