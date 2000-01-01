Плешкова (Токмачёва) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1902
Дата смерти01.05.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1940
Сын: Плешков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Плешков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плешков Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Плешков Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1960