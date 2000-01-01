Плешкова (Токмачёва) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешкова (Токмачёва) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1902

Дата смерти

01.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1940

Сын: Плешков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Плешков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешков Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Плешков Николай Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешков Николай Андреевич

Смерть
01.05.1960
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